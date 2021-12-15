РИАМО - 15 дек. Оперуполномоченные отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по г. о. Электросталь провели для учащихся средних классов лицея №8 акцию «Здоровье - твое богатство!», направленную на негативное отношение к вредным привычкам среди молодежи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия полицейские показали школьникам видеоролик «Территория безопасности» о влиянии наркотиков на жизнь человека и его здоровье. Рассказали подросткам, что в результате приема наркотических веществ появляется зависимость не только физическая, но и психологическая, наступает быстрая дезадаптация в обществе.

Спикеры разъяснили слушателям административную и уголовную ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В конце встречи ребята пообещали сотрудникам полиции соблюдать закон, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.