РИАМО - 15 дек. Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход реконструкции важного объекта спортивной инфраструктуры Звенигорода – стадиона «Спартак», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Встреча на месте проведения работ прошла в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». Как сообщил парламентарий, стадион станет еще одной визитной карточкой Звенигорода.

«Объект сложный, с перепадом рельефа, охранными зонами коммуникаций, памятниками. Помимо спортивных объектов, на территории будет реализован проект рекреационной зоны, которая должна стать точкой притяжения жителей: прогулки по дорожкам вдоль набережной, место проведения праздников и ярмарок, городских соревнований для школьников и жителей всех возрастов. Полным ходом идут подготовительные работы – объект должен быть сдан в сентябре 2022 года», – сказал Голубков.

Парламентарий добавил, что из бюджета Московской области на проведение работ уже выделено 44 млн рублей, проект реализуется в соответствии с программой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас идет подготовка основы для парковочного пространства и площадки, где будет заливаться каток, также возводится подпорная стенка со стороны частного сектора на улице Ивана Шнырева. Кроме того, проведены работы по укреплению прибрежной полосы – в связи с тем, что весной эта зона затапливается.

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