РИАМО - 15 дек. Власти столицы не отказываются от идеи создания сафари-парка, пока нет инвестора на данный проект,

сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Сафари-парк - это красивая мечта, которая в какой-то момент будет реализована. Пока финансовой модели и инвестора нет», - сказал Жидкин.

Он отметил, что в ТиНАО есть подготовленный земельный участок для данного объекта.

«Это вопрос времени», - заключил Жидкин.

Проект создания сафари-парка на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы обсуждался с 2016 года. Планировалось, что к строительству привлекут инвесторов, а его площадь может составить до 600 га.

Реализацию проекта отложили из-за пандемии.