РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. На железнодорожной станции Никольское в подмосковной Балашихе из-за неубранного снега на дороге у жителей округа не получается пройти ни по тротуару, ни по площади, а водителям маршруток приходится ставить машины прямо на пешеходный переход, сообщается на интернет-портале «Добродел».

В ночь на 14 декабря столичный регион накрыл очередной мощный снегопад. В Московской области выпало до 5 см осадков. В связи с этим дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Однако, по словам жителей Балашихи, многие микрорайоны округа так и не расчищены.

Так, жители микрорайона Никольско-Архангельский написали на портал «Добродел» жалобу о том, что на ж/д станции Никольское в районе улицы 1-я железнодорожная, 13А не убирают снег на дороге. Они отметили, что ни машины, ни люди не могут проехать и пройти, а водители маршруток из-за неочищенной дороги ставят машины прямо на пешеходный переход.

Ранее, в соцсетях жители округа отмечали, что за прошедший месяц там не проехал ни один трактор, в результате чего на дорогах снежное месиво.

«Сообщение направлено на модерацию ответственному ведомству. Срок модерации: До 17.12.2021 года», - сообщается в ответе на портале «Добродел».

На момент публикации оперативный комментарий у сотрудников управления транспорта дорог и связи администрации округа получить не удалось.