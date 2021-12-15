РИАМО - 15 дек. Более 3 млн кв. м жилья ввели в новой Москве в 2021 году, стоимость квартир выросла за год на треть, заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«В текущем году нам удалось построить и ввести 3,2 млн «квадратов» жилья, это почти на миллион больше, чем за прошлый год, из них 700 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное строительство. В следующем году снижать темпы не планируем. С момента присоединения (за 9 лет - ред.) цена выросла в два раза, и только в этом году на 31%», - сказал Жидкин.

Он отметил, что более 60% покупателей жилья москвичи, почти половина покупателей в возрасте 25-36 лет.

На территории создаются новые пространства для прогулок жителей, строятся дороги. Всего в ТиНАО по итогам 2021 года введут более 40 км автомобильных дорог.

«Обеспеченность стопроцентная объектами здравоохранения. Введены 25 объектов социальной сферы, спроектированных и построенных как за счет бюджета города, так и за счет инвесторов», - заключил Жидкин.