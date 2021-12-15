РИАМО - 15 дек. 185 км дорог планируют построить на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы за три года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он отметил, что в 2035 году на территории новой Москве должно быть около 2,1 тыс. дорог.

«По сути мы перестраиваем всю дорожную сетку», - сказал Жидкин.

В декабре в новой Москве запланировано открыть порядка 50 км новых дорог.

Ранее Жидкин отмечал, что самым значимым для дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО событием в этом году стал запуск движения на участке 1 пускового комплекса ЦКАД длиной 25 км.

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