РИАМО - 15 дек. Зимнее содержание дорог обсудили в ходе «транспортного часа» в администрации Одинцовского округа. Дистанционно участие в совещании приняли представители крупных дорожных компаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

В зоне ответственности предприятий — зимнее содержание важнейших транспортных коридоров муниципалитета: ЦКАД, Минского и Можайского шоссе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обратил внимание дорожников на низкое качество уборки снега.

«То, что после снегопадов происходит на ЦКАД-5, нас совершенно не устраивает. На весь 5-й пусковой участок кольцевой автодороги приходится всего 2 комбинированные дорожные машины. Аренда и переброска дополнительной техники с других участков не дают нужного эффекта. Муниципалитет будет вынужден обращаться в Минтранс Московской области и на федеральный уровень с просьбой вмешаться в ситуацию», — подчеркнул глава округа.

Также на совещании подвергли критике уборку эстакады в Жаворонках на Можайском шоссе. После одного из снегопадов общественный транспорт не смог по ней проехать, так как дорожное покрытие вовремя не обработали противогололедным реагентом. Полноценное движение удалось возобновить только после обеда. И в Жаворонках, и на эстакаде Перхушкова практически не чистятся боковые тротуары. Из-за этого пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности.

От дорожных компаний потребовали разработать и представить муниципалитету четкие планы по исправлению сложившейся ситуации. В дорожные карты войдет подробная информация вплоть до номеров машин, привлекаемых к уборке.

На совещании дополнительно обсудили ситуацию, связанную с запаркованностью подъездных путей к контейнерным площадкам. Все чаще нарушителей правил парковки отслеживают с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» и штрафуют. Еще один способ борьбы с нарушениями — принудительная эвакуация автомобилей. Ее проводят совместно с инспекторами Одинцовского отдела ГИБДД.