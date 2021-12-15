РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Военно-исторический фильм «Подольские курсанты», снятый в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», стал лауреатом «Московской Арт Премии» (МАП), сообщает киностудия «Военфильм».

МАП вручают в 5 номинациях: изобразительное искусство и архитектура, литература, кино, музыка и театр.

В текущем году в категории «Кино» третье место жюри присудило «Подольским курсантам» Игоря Угольникова.

Первое место завоевал панорамный фильм «Гагарин. Лейтенант неба», второе - «Доктор Лиза».