РИАМО - 15 дек. Депутаты Мосгордумы на заседании приняли закон столицы, который направлен на защиту трудовых прав инвалидов и молодежи, сообщается на сайте городского парламента.
Как уточнил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, данный документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Председатель комиссии московского парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что в мегаполисе квота для приема на работу инвалидов и молодежи отдельных категорий устанавливается для организаций, где работает свыше 100 сотрудников. Размер квоты – 4% от среднесписочной численности работников.
Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов добавил, что данным законопроектом предлагается дополнить закон города в части госконтроля за приемом на работу в пределах установленной квоты.
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