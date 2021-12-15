РИАМО - 15 дек. Депутаты Мосгордумы на заседании приняли закон столицы, который направлен на защиту трудовых прав инвалидов и молодежи, сообщается на сайте городского парламента.

Как уточнил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, данный документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

«Принятие данного закона позволит городу усилить контроль за соблюдением обязательных требований работодателями в области квотирования рабочих мест. Одна из наших приоритетных задач – обеспечить гарантию конституционных прав граждан, создать условия для профессиональной реализации каждого москвича», – пояснил Шапошников.

Председатель комиссии московского парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что в мегаполисе квота для приема на работу инвалидов и молодежи отдельных категорий устанавливается для организаций, где работает свыше 100 сотрудников. Размер квоты – 4% от среднесписочной численности работников.

Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов добавил, что данным законопроектом предлагается дополнить закон города в части госконтроля за приемом на работу в пределах установленной квоты.

В Москве безработица сохраняется на уровне меньше 1%>>