РИАМО - 15 дек. Два человека погибли и один пострадал в пожаре, произошедшем в неиспользуемом здании школы в центре Москвы. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: Таганская ул., д. 39, стр. 1 поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС в 11:28.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м и спасли из горящего здания одного человека.

В 12:37 пожар был ликвидирован. В результате происшествия погибли двое находившихся в здании, еще один пострадал.