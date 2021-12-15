РИАМО - 15 дек. Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может иметь искусственное происхождение. К его появлению могут быть причастны английские специалисты, сообщает Газета.ru.

Как считает вирусолог Константин Чумаков, «омикрон» мог появиться из-за английских специалистов, которые собрали все известные и появлявшиеся спонтанно мутации Covid-19.

«Более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — заявил Чумаков.

«Омикрон» был обнаружен в ЮАР и Ботсване. Заболевание этим штаммом зафиксировали более чем в 60 государствах, в том числе в РФ. Зараженные «омикроном» отмечают упадок сил и повышенную температуру.

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