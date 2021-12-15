РИАМО - 15 дек. Законопроект «О молодежной политике в городе Москве» одобрен в окончательном чтении депутатами столичного парламента. В новом законе отдельно говорится о мерах поддержки молодых семей и молодежных общественных объединений, сообщает ТАСС.

Законопроект подробно описывает всю политику поддержки относительно молодых людей, проживающих в столице.

В рамках нового проекта, молодежь может рассчитывать на поддержку в сферах науки и образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, здравоохранения и многих других сфер.

При этом законопроект сохраняет прежние меры поддержки от столичного правительства.

В октябре этот законопроект был одобрен в первом чтении, но получил ряд поправок. Их учли в новой версии законопроекта.