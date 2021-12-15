РИАМО - 15 дек. Для жителей Подмосковья стала доступна комплексная услуга «Ищу работу» на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
В зависимости от статуса заявителя на портале предоставляется определенный набор услуг.
Она пояснила, что после проверки статуса пользователю предлагается определенный набор услуг. Если человек зарегистрирован в качестве безработного, то 8 услуг, если в качестве ищущего работу, то 3 услуги. Пользователю, который не был зарегистрирован в центрах занятости предоставляется 1 услуга.
«Во всех случаях пользователь может пройти онлайн-тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии», – добавила министр.
Услуга предоставляется в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». Услуга доступна для жителей Московской области, которые хотят найти работу.
Для этого нужно авторизоваться на портале с подтвержденной учетной записью ЕСИА. При заполнении онлайн-формы заявления «умный» сервис проверит статус пользователя и предложит определенный набор услуг.
Если заявитель не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован в центрах занятости населения, то для выбора ему доступна услуга профориентации.
Если житель имеет статус ищущего работу в Центре занятости населения, то ему доступны услуги: профориентация, временная занятость и содействие занятости инвалидов.
Зарегистрированному в качестве безработного предложат следующие услуги: профориентация, содействие предпринимательству, социальная адаптация, психологическая поддержка, временная занятость, содействие в переезде, обучение, содействие занятости инвалидов.
Комплексная услуга предоставляется на бесплатной основе в течение 1 рабочего дня. Если заявитель проходит обучение в очном формате на базе центров занятости, то срок оказания услуги может быть продлен до 30 календарных дней.
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