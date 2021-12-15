РИАМО - 15 дек. Для жителей Подмосковья стала доступна комплексная услуга «Ищу работу» на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В зависимости от статуса заявителя на портале предоставляется определенный набор услуг.

«В ноябре для жителей Подмосковья на региональном портале госуслуг был внедрен сервис предпроверки статуса по номеру СНИЛС. Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Она пояснила, что после проверки статуса пользователю предлагается определенный набор услуг. Если человек зарегистрирован в качестве безработного, то 8 услуг, если в качестве ищущего работу, то 3 услуги. Пользователю, который не был зарегистрирован в центрах занятости предоставляется 1 услуга.

«Во всех случаях пользователь может пройти онлайн-тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии», – добавила министр.

Услуга предоставляется в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». Услуга доступна для жителей Московской области, которые хотят найти работу.

Для этого нужно авторизоваться на портале с подтвержденной учетной записью ЕСИА. При заполнении онлайн-формы заявления «умный» сервис проверит статус пользователя и предложит определенный набор услуг.

Если заявитель не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован в центрах занятости населения, то для выбора ему доступна услуга профориентации.

Если житель имеет статус ищущего работу в Центре занятости населения, то ему доступны услуги: профориентация, временная занятость и содействие занятости инвалидов.

Зарегистрированному в качестве безработного предложат следующие услуги: профориентация, содействие предпринимательству, социальная адаптация, психологическая поддержка, временная занятость, содействие в переезде, обучение, содействие занятости инвалидов.

Комплексная услуга предоставляется на бесплатной основе в течение 1 рабочего дня. Если заявитель проходит обучение в очном формате на базе центров занятости, то срок оказания услуги может быть продлен до 30 календарных дней.