РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. С начала пандемии в Красногорске выявили 30 934 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 61 – за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 739 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 618 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 265 человек. Выздоровели и выписались 552 970 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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