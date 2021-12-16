РИАМО – 16 дек. В подмосковной Коломне в конце декабря начнет работу онлайн-ретейлер с доставкой товаров за 15 минут «Самокат», сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.

Курьеры-партнеры сервиса будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Так оперативно доставлять товары получится благодаря дарксторам — собственным «закрытым» магазинам «Самоката», которые откроются в разных районах города. В Коломне будет до 5 дарксторов.

К моменту запуска сервиса в Коломне «Самокат» наймет свыше 100 курьеров-партнеров, товароведов и администраторов. Затем онлайн-ретейлер создаст еще больше рабочих мест в городе, в том числе по высококвалифицированным специальностям.

Курьеры-партнеры рассказали, почему решили работать в новом для Коломны сервисе.

«Для меня это в первую очередь хорошая возможность попробовать себя в новой сфере и переквалифицироваться. Во-вторых, участвовать в открытии компании в новом городе «с нуля» - это всегда очень интересно, можно сделать реальный вклад в развитие сервиса. Также, мне кажется, в «Самокате» есть большое пространство и для саморазвития, и совершенствования показателей твоего даркстора», - рассказала курьер-партнер онлайн-ретейлера «Самокат» в Коломне Марина.

«Самокат» внимательно относится и к клиентам, и к сотрудникам. Большую часть работников сервиса составляют курьеры-партнеры, именно с ними общаются клиенты. Онлайн-ретейлер серьезно относится к сотрудникам и старается обеспечить для них комфортные условия. Для них обустраивают быт внутри даркстора, подбирают удобную форму и т. д. Так, для курьеров сделали хорошие куртки для разных погодных условий.

Курьер-партнер онлайн-ретейлера «Самокат» в Коломне Кирилл рассказал, что выбрал «Самокат» по 3 причинам. Первая – возможность работать рядом с учебой, чтобы совмещать ее и работу. Вторая причина – почасовая оплата вне зависимости от числа заказов. Третья причина – это форма, так как у «Самоката» красивая цветовая гамма, что позволяет выглядеть необычно и стильно.

Онлайн-ретейлер ведет очень лояльную политику по отношению к своим сотрудникам. «Самокат» никогда не штрафует курьеров-партнеров. Зарплату они получают за отработанные часы, а не количество заказов.

Курьер-партнер «Самоката» в Коломне Игорь отметил, что его привлекли лояльность организации и уважительное отношение к курьерам. При работе с «Самокатом» нет штрафов, у курьеров нет потребности брать много заказов, которые физически нельзя привезти вовремя. В «Самокате» можно получать почасовую белую зарплату. Курьер отметил, что приятно, когда компания ценит время, которые курьеры посвящают работе, а не только отмечает количество заказов.

Онлайн-ретейлер также предоставляет возможности для карьерного роста. В «Самокате» курьер может за короткий срок продвинуться до должности директора даркстора.