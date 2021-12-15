РИАМО - 15 дек. На заседании Избирательная комиссия Московской области приняла решение освободить от должности трех членов, также назначить 2 новых члена, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Так, был освобожден от своих обязанностей член территориальной избирательной комиссии №2 города Орехово-Зуево Александр Новосельцев, член территориальной избирательной комиссии города Жуковский Роман Ромишевский.

Кроме того, освобождается от должности член территориальной избирательной комиссии города Раменское Ольга Балабанова.

Еще единогласным решением Мособлизбиркома назначен новый член территориальной избирательной комиссии Шатура Виктория Чугунова и член территориальной избирательной комиссии города Павловский Посад Сергей Гудошников.