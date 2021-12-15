РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске 22 декабря пройдут ежегодные соревнования по конкуру «Новогодний бал КСК «Фаворит», посвященные наступающему празднику, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

Начнутся соревнования в конноспортивном клубе «Фаворит» в 14:00. Спортсмены покажут свои умения на трех маршрутах, в частности чистоту и резвость, кавалетти, с элементами управления на стиль посадки всадника. Победители будут награждаться кубками, медалями и грамотами.​

К участию приглашаются всадники 2011-2007 годов рождения на лошадях и пони 6 лет и старше, всадники 2006 года рождения и старше на лошадях 4 лет и старше, а также спортсмены-любители - всадники 2006 года рождения и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие не выше II спортивного разряда.