РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 23 466 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 739 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 618 194 случая заболевания коронавирусом. Скончались 11 265 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 552 970 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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