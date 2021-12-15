РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове за сутки выявили еще 117 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 612 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1739 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 618 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 265 человек. Выздоровели и выписались 552 970 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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