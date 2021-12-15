РИАМО - 15 дек. На севере Москвы эвакуируют людей из 26-этажного общежития коммунально-строительного управления Мосметростроя, где вспыхнул пожар, сообщает ТАСС.

«В здании общежития на Коровинском шоссе идет эвакуация из-за возгорания на 10 этаже. Горят личные вещи на площади 2 кв. м», - сказал источник в экстренных службах.

Ранее в Москве произошел пожар в складском помещении рядом с Парком Горького. Сведений о пострадавших в этом происшествии не поступало.