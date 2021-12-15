РИАМО - 15 дек. В связи с потеплением в Москве начали активно расчищать водоприемные решетки. Это необходимо для того, чтобы растаявший снег быстрее уходил с проезжей части, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Чтобы освободить ливневки и обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод, городские службы подметают проезжую часть и сдвигают снег.

Кроме того, в Москве продолжаются работы по вывозу снега, на улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника.

В среду в столице местами ожидается небольшой снег, температура воздуха составит минус 1 - минус 3 градуса. Также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Свыше 50 снегоплавильных пунктов принимают снег с дорог и улиц Москвы>>