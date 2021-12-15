РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Водителям общественного транспорта Люберец, для которых эта зима стала первой за время работы, подготовили программу обучения, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На территории округа курсируют 142 маршрута общественного пассажирского наземного транспорта, на них работает 736 единиц подвижного состава. Транспортные службы подготовлены к работе зимой. Особое внимание уделяется водителям, для которых осенне-зимний период стал первым: для них предусмотрен комплекс дополнительных обучающих программ», - сказал Ружицкий.

По его словам, ведется усиленная проверка технического состояния общественного транспорта.

«Организовано взаимодействие между перевозчиками, дорожными и коммунальными службами городского округа. Также продолжаем проводить регулярные рейды по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте», - добавил Ружицкий.