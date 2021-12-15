РИАМО - 15 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело после падения 5-летнего мальчика из окна 3 этажа в квартире, где предоставляют услуги по присмотру за детьми, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 14 декабря мальчик, оставшись в комнате один, забрался на подоконник и упал из окна с высоты. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Известно, что в этой квартире оказывали услуги по дневному присмотру за детьми. Однако фактически дети там жили. Кроме пострадавшего ребенка там жили еще 5 детей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование по уголовному делу продолжается.