РИАМО - 15 дек. За сезон работы велопроката в столице его услугами воспользовались 5 млн раз, самый активный пользователь совершил 2093 поездки, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Сезон этого года в мегаполисе показал, что велосипеды являются полноценным альтернативным транспортом. Москвичи и гости города ездили на них на работу, катались по столице, добирались до дома и на обед из офиса.

Самая длинная поездка на прокатном велосипеде составила 266,5 км за 8 часов. Средняя поездка на велосипеде составляет по времени 27 минут, а по длине — 3 км.

В городе отмечено 375 тыс. активных пользователей велопроката, работает 721 станция, 55 новых электрических станций. Всего в прокате боле 7 тыс. велосипедов и 737 электровелосипедов.

Кроме того, в текущем году был введен новый тариф «Поминутный», появилась аренда велосипедов в Зеленограде, Троицке и Измайлове.

«В этом сезоне жители и гости города совершили 5 млн поездок. Велосипеды являются полноценным транспортом, в том числе у курьеров, волонтеров и жителей отдаленных кварталов. В этом году мы отдали приоритет развитию электропроката: 90% новых станций — электрические», — уточнил вице-мэр столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в 2022 году в мегаполисе планируется установить еще 100 электростанций и закупить 1 тыс. электровелосипедов.