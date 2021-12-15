РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. Строящийся детский сад в микрорайоне Южный Домодедова планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2022 года, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство детского сада в микрорайоне «Южное Домодедово» в рамках обязательств обанкротившегося застройщика СУ-155.

Согласно проекту, в 3-этажном здании разместятся шесть групповых помещений для детей от 3 до 7 лет, физкультурный и музыкальный залы, бассейн с раздевалками и душевыми, помещения для спортивного и музыкального инвентаря, кабинеты психолога-логопеда, администрации ДОУ, компьютерный класс, студия ИЗО, медицинский, пищевой и постирочный блоки, служебные и бытовые помещения и другие.

Для каждой группы на прилегающей территории обустроят шесть прогулочных площадок, площадку с навесом для хранения санок и колясок, а также физкультурную площадку. После окончания строительно-монтажных работ на территории высадят деревья и сделают газоны.

В настоящий момент на стройплощадке идет наружная и внутренняя кладка стен, устройство сетей.

После открытия детский сад смогут посещать 150 детей.