РИАМО - 15 дек. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой российский лидер назвал отношения между двумя странами образцовыми, сообщает газета «Известия».

«Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что отношения между Россией и Китаем показали жизнеспособность, а также получили новое дыхание.

Председатель КНР поблагодарил Путина за поддержку отношений между двумя странами.