РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Нынешний год подтвердил высокий уровень образовательных учреждений Балашихи, в текущем году 4 учебных заведения вошли в рейтинг 100 лучших школ Московской области, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Еще 2 учреждения вошли в список «школ-флагманов», созданных по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

В школах округа активно внедряются новые методики и стандарты образования. И это сказывается на результатах обучающихся. В 2021 году 56 выпускников школ Балашихи сдали ЕГЭ на 100 баллов.

По сравнению с 2020 годом на 3% (на 203 человека) выросло количество выпускников-высокобалльников. Каждая четвертая работа была оценена свыше 80 баллов. 272 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». 45 выпускников, проявивших способности в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта, стали стипендиатами муниципальной премии главы Балашихи.

Педагоги образовательных учреждений стали лауреатами различных конкурсов и премий.

В школах Балашихи работают более 3 тыс. педагогов – половина из них имеет высшую квалификационную категорию. Растет число молодых преподавателей – 12 из них стали победителями Всероссийского конкурса «Педагог будущего Российского образования».