РИАМО - 15 дек. Жителям Сергиево-Посадского и Богородского округов рассказали о сертификатах на покупку нового жилья взамен аварийного. В этих муниципалитетах прошли встречи с переселенцами из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Теперь жителям домов, признанных аварийными до 2017 года и расселение которых предусмотрено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», не придется ждать расселения до 2025 года. Они могут до 1 мая 2022 года получить сертификаты на покупку нового жилья и досрочно решить свой квартирный вопрос.

А еще с помощью этого сертификата собственники квартир могут самостоятельно выбрать жилье, которое ему необходимо. Жилплощадь можно купить на территории любого города Московской области.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - напомнил глава областного Минстроя Владимир Локтев.

В Сергиевом Посаде с жителями встретились первый заместитель главы округа Сергей Тостановский, сотрудники администрации округа, а также депутат совета депутатов Алексей Деяк. В Богородском округе в мероприятии приняли участие заместитель главы Анатолий Шуть и сотрудники профильного управления администрации. Встречи прошли совместно с сотрудниками областного Минстроя.

Жителям этих муниципалитетов рассказали о правилах и способах использования сертификата. Также им подробно объяснили, как его получить. Были отвечены на все вопросы местных жителей.