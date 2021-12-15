РИАМО – 15 дек. Покупатели в салонах связи МегаФона смогут оплачивать товары частями без процентов и оформления кредита. Оператор первым в России предложил клиентам розничных магазинов такой формат оплаты, сообщает пресс-служба МегаФона.

Таким образом можно будет оплатить любые товары в салонах оператора, которые стоят до 30 тыс. рублей. Оплату можно будет разделить на 4 равные части, при покупке вносится четверть от стоимости в магазине. Затем раз в 2 недели нужно оплатить еще по четверти стоимости или выплатить всю оставшуюся часть единым платежом.

Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ. По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области», — сказал гендиректор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Если услуга будет пользоваться высоким спросом, в 2022 году МегаФон планирует сделать ее доступной во всех регионах страны.