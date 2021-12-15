РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске 21 и 28 декабря на обслуживаемой территории сотрудники ГИБДД Подольска проведут профилактическое мероприятие «Технический контроль юридических лиц», сообщает ГИБДД Подольска.

Рейд будет проведен для снижения аварийности на транспортных средствах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для усиления контроля за требованиями законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках и пресечения нарушений требований ПДД.

Профилактическое мероприятие направлено на выявления граждан, находящихся в розыске. Также для контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Акты устанавливают требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

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