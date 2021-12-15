РИАМО - 15 дек. Уголовное дело возбуждено после смерти 4-летнего мальчика на пожаре, который произошел в частном доме в Волоколамске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел 14 декабря в деревне Посаденки Волоколамского городского округа. На улице Родниковая загорелся деревянный дом. После пожара было обнаружено тело мальчика.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых следственных действий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы с целью установления причины возгорания.