РИАМО - 15 дек. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому округу задержали ранее судимого 33-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении грабежа и серии краж на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в подъезде жилого дома на улице Ленина злоумышленник в ходе конфликта ударил стеклянной бутылкой по голове 50-летнего местного жителя, после чего схватил его телефон и скрылся. Полицейским потерпевший пояснил, что познакомился с нападавшим на одной из улиц в городском округе Орехово-Зуево», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в подъезде, установили личность преступника и задержали его в Москве. В рамках расследования была установлена причастность мужчины к совершению еще двух краж на территории Орехово-Зуевского округа.

На допросе задержанный пояснил, что похищенные вещи он сдал в скупку, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»), он заключен под стражу.