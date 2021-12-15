РИАМО - 15 дек. С начала следующей недели в столице прогнозируются сильные морозы, столбики термометров ночью могут опуститься до минус 31 градуса, сообщается на сайте Gismeteo.

В ночь на 21 декабря температура опустится до минус 28 градусов, следующие две ночи будут еще холоднее – минус 31 градус.

Дневная температура 21 декабря будет минус 21 градус, 22 декабря – до минус 28 градусов. Затем она начнет повышаться и 24 декабря днем будет не ниже минус 14 градусов.

Также 20, 21, 24 декабря в столице прогнозируется снег. А в середине недели из-за облаков выглянет солнце.

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