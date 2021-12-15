РИАМО - 15 дек. За последние 3 года в Подмосковье в 5 раз уменьшилось количество случаев бешенства у животных, что позволило снизить нагрузку на медиков при лечении людей с подозрением на это заболевание, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Если говорить о бешенстве, то за последние 3 года в 5 раз у нас снизилось количество случаев бешенства. Оно достигало 389 на пике, сейчас у нас всего 20 случаев», - сказал Воскресенский.

По его словам, снижение числа случаев бешенства у животных позволяет использовать меньше койко-мест для лечения пациентов, которых укусило подозрительное животное. Это снижает нагрузку на медиков и дает возможность врачам оказывать другую необходимую помощь гражданам.

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое без лечения всегда заканчивается смертью.

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