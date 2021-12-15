РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Пробка длиной около 5 км образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 12:32 в среду движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища. Также затор отмечается и в противоположной полосе движения.

В центре Подольска тоже образовались пробки. Движение затрудненно на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Высотная, Пионерская и других, а на проспекте Ленина у Художественной набережной отмечается ДТП.