РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Жители ЖК «Мортонград» в деревне Путилково подмосковного Красногорска сообщили о часовых очередях на маршрутное такси, которые образуются каждое утро, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В группах микрорайона в соцсетях разместили видео с многометровой очередью на маршрутку.

«Проблемы с тем, чтобы выехать из микрорайона, у нас уже давно, но в последнее время ситуация стала хуже. Стали больше пробки, и многие, видимо, оставляют машины и едут своим ходом. К тому же, у нас плохо чистят, и машины просто застревают», – сказала жительница улицы Сходненской Ирина.

По ее словам, маршрутное такси – единственный способ выбраться из микрорайона для тех, у кого нет собственного автомобиля. Машины каршеринга разбирают уже к 4 утра, а такси отказываются брать пассажиров.

«Муж в 7 утра выходит из дома, и от 40 минут до 1 часа ждет в очереди маршрутку», – добавила Ирина.

В администрации горокруга сообщили, что по информации управления транспорта, связи и дорожной деятельности, маршрут регулярных перевозок 1082 до станции метро «Сходненская» является смежным межрегиональным, полномочия по организации которого находятся у департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Маршрут обслуживает ООО «Красногорск-Авто», филиал группы компаний «Автолайн». На нем 8 автобусов малого класса и 2 автобуса среднего класса.

Ранее конечным остановочным пунктом маршрута на территории деревни Путилково являлся остановочный пункт «ТЦ Вейпарк», расположенный в районе дома №20 по ул. Садовой.

«В связи с вводом в эксплуатацию жилых домов первой очереди строительства нового жилого комплекса «Большое Путилково» по просьбам жителей этих домов возникла потребность обеспечения их транспортного обслуживания. В связи с этим маршрут 1082 был продлен на 1,8 км по Путилковскому шоссе (мимо ЖК «Большое Путилково»)», - добавляется в сообщении.

В настоящее время конечной остановкой маршрута является «Бизнес-парк Гринвуд».

«При этом продлении маршрута остановочный пункт «ТЦ Вэйпарк» в старой части д. Путилково сохранен. Ранее при старой схеме маршрута заполняемость автобусов составляла в среднем около 45%, в настоящее время, после продления маршрута, заполняемость составляет порядка 80%», – отмечается в сообщении.

Корреспонденту «РИАМО в Красногорске» не удалось получить оперативные комментарии у министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО и столичного Дептранса.