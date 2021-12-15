РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В настоящий момент дознаватели выясняют причину пожара в торговом комплексе «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сообщение о возгорании в ТК в ЕДДС-112 поступило в среду утром в 8:36. В тушении пожара задействовали 27 человек и 9 единиц спецтехники. Общая площадь возгорания – 50 кв. м.

В 10:20 пожар был полностью ликвидирован.

Из здания были эвакуированы 12 сотрудников торгового комплекса.