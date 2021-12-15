РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи в филиалах МФЦ по адресам: ул. Карла Маркса, дом №4А и ул. Мира, с. 32/2 проходит последняя неделя благотворительной акции «Елка добра», сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках мероприятия осуществляется сбор подарков и средств для детей из Мытищинского центра для несовершеннолетних «Преображение» и Калужского центра содействия семейному воспитанию «Берега».

Принять участие в акции может каждый желающий. На новогодних елках отделений висят открытки с пожеланиями детей центра «Преображение», а на информационных стойках стоят коробочки для сбора средств для центра «Берега». Срок акции продлен до 19 декабря.

ГБУ Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «Берега» (бывший Кондровский детский дом) имеет богатую историю, которая началась еще в военное время. Именно в г. Кондрово в 1942 году в уцелевшем от разгромов помещении бывшего барского дома был открыт первый в Калужской области детский дом. В сложные послевоенные времена сотрудники учреждения делали все, чтобы создать уют и укрепить материальную базу, развивали полеводство, разводили скот, построили птичник и теплицы. Воспитанники гордились своим домом.

Для помощи детям из этого центра достаточно обратиться на стойку информации к администратору зала в МФЦ. Здесь находятся коробочки для сбора средств. Можно оставить любую сумму и подписать открытку для детей. На собранные средства будут приобретены подарки согласно пожеланиям детей.

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