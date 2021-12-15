РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Жителей городского округа Люберцы 12 января приглашают на бесплатную консультацию сосудистого хирурга Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Александра Малинина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Консультацию проведут в поликлинике №5 Люберецкой областной больницы по адресу: ул. Кирова, д. 36, диагностический корпус, 3 этаж, каб. 16. Обратиться к хирургу можно с 9:00 до 12:00.

На консультацию могут прийти жители с венозными, лимфатическими или артериальными патологиями. Записываться и брать с собой амбулаторную карту не нужно. При наличии можно предоставить результаты исследований и анализов.

Подробную информацию можно получить по номеру телефона: 8(499)236-75-80.