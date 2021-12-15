РИАМО - 15 дек. В 2022 году в Московской области запланировано открытие 10 крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, на них будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В городском округе Ступино будет открыто производство по переработке твердых сортов пшеницы ООО «Барилла Рус». Как отметил Воскресенский, сейчас организация закупает муку у сторонних производителей. После открытия собственной мельницы организация сможет производить высококачественную продукцию на своем предприятии.

Также в Рузском городском округе планируется открытие завода по производству растворимого сублимированного кофе. На предприятии планируется создать 250 рабочих мест.

Одним из уникальных предприятий Подмосковья станет завод по производству грудного молока ЗАО «Инфаприм». После открытия здесь будет производиться 10 тыс. тонн продукции ежегодно.

«Инфаприм» – мегапроект, единственное предприятие в Российской Федерации, которое будет готовить продукт такого уровня», – отметил министр.

В 2021 году Московская область стала лидером по производству сырной продукции в стране. Помогут поддержать этот статус будущие предприятия агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе.

На «Озерецком молочном комбинате» планируется выпускать до 27 тыс. тонн цельномолочной готовой продукции и 2 тыс. тонны сыра каждый год. Также в кластере появятся заводы ООО «Сыровар», ООО «Савенсия Сырная долина», ООО «Звезда Подмосковья» и ООО «Гестия». В сумме они смогут ежегодно выпускать около 19 тыс. тонн сыра.

«Новый резидент, в Московскую область он пришел в этом году на замену наших партнеров, которые в связи с ковидом не смогли выполнить свои обязательства, – это предприятие «Гестия». Предприятие из Нижнего Новгорода, огромный проект там реализован. Надеемся, что у коллег в следующем году получится все это реализовать и на территории Московской области», – добавил Воскресенский.

Предприятие ООО «Рузском» откроет производство готовых блюд в городском округе Серебряные Пруды. Проектная мощность будущего предприятия составит 24 тыс. тонн готовой продукции ежегодно. Также в городском округе Истра появится завод по производству пищевых ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий.

В общей сложности на этих предприятиях будет создано свыше 1,7 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в проекты превысит 24 млрд рублей.