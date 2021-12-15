РИАМО - 15 дек. Мосгорсуд постановил отменить приговор «лимонадному отравителю» с Чистых прудов Мурату Сабанову, уголовное дело будет передано для нового судебного разбирательства, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Сабанов останется под стражей до 15 марта 2022 года.

В мае этого года Басманный районный суд приговорил Сабанова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию отравлений людей около Чистых прудов в центре Москвы.

Согласно приговору, уроженец Кабардино-Балкарии признан виновным в 30 эпизодах разбойного нападения, а также кражах и мошенничествах с электронными средствами оплаты. Общая сумма похищенного имущества превысила 1 млн рублей.

Сабанов знакомился с прохожими на улицах и угощал жидкостью, в которую были подмешаны лекарственные вещества, обладающие угнетающим действием. Когда жертва приходила в бессознательное состояние, злоумышленник ее грабил. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек.

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