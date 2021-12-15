РИАМО - 15 дек. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Агростройтрейд» и приняло решение о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведения о фирме представило Раменское окружное управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области. Согласно данным, управление заключило с фирмой контракт на оказание услуг по выполнению работ по текущему ремонту крыльца.

В связи с нарушением ООО условий исполнения контракта управление расторгло документ в одностороннем порядке.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, региональное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Агростройтрейд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.