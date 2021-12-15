РИАМО - 15 дек. По видео, размещенному в Сети, на котором мужчина едет на машине в помещении торгового центра в Одинцовском округе, сотрудниками ГИБДД УМВД России по округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Также по данному факту будет проведено административное расследование по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

В рамках дела были изъяты записи камер видеонаблюдения, а еще принимаются меры, которые направлены на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление очевидцев.

На авто по ТЦ передвигался блогер, который в мае был лишен водительских прав. Также он еще не обращался в Госавтоинспекцию о выдаче прав и не сдавал экзамен.

Прокуратура Московской области также проводит проверку по данному факту.