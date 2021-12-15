РИАМО - 15 дек. Открытие детско-взрослой поликлиники в столичном районе Коньково состоялось в среду. Здание открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Здание расположено по адресу: Профсоюзная улица, д.111А. Там находится филиал №5 диагностического клинического центра №1 и филиал №4 детской городской поликлиники №81. Одновременно после завершения реконструкции была открыта еще одна поликлиника – филиал №5 КДЦ №4 (Можайский, Беловежская улица, д.45).

«Программа реконструкции 200 московских поликлиник идет по графику. По итогам 2021 года будут завершены работы в 35 зданиях. В следующем году планируем завершить реконструкцию и открыть еще 50 зданий поликлиник. Кроме того, вчера мы приняли решение о создании службы администраторов в поликлиниках. Функции администраторов будут выполнять сотрудники центров «Мои документы». А их основной задачей станет создание комфортной и дружелюбной атмосферы и оказание помощи пациентам медицинских учреждений в соответствии с Московским стандартом госуслуг», - сказал Собянин.

Площадь отремонтированного здания медцентра составляет 6,6 тыс. кв. метров Оно было построено в 80-х годах прошлого столетия. В последнее время там размещался филиал №5 ДКЦ №1 и филиал №4 ДГП №81.

Ремонт начался летом прошлого года. Во время проведения работ пациенты поликлиники могли обращаться в филиал №2 ДКЦ №1 (Коньково, улица Введенского, д.14А), а дети – в филиал №2 ДГП №81 (Теплый Стан, Профсоюзная улица, д.154, корп.5).

Здание было полностью перестроено. Там появился новый фасад, были заменены инженерные коммуникации, а также проведены внутренние работы.

Теперь в медучреждении есть кабинет маммографии для взрослых и кабинеты невролога и хирурга для детей.