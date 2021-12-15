РИАМО - 15 дек. С начала текущего года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию более 50 объектов образования на свыше чем 20 тыс. мест, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он подчеркнул, что всего в мегаполисе с начала года было введено в эксплуатацию свыше 50 объектов образования.
Вице-мэр уточнил, что благодаря вводу данных зданий в городе появилось порядка 15 тыс. мест в школах и свыше 5 тыс. мест в детских садах.
«Серьезный вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят и инвесторы, реализующие в столице проекты комплексного развития территорий. Так, больше половины объектов образования, введенных в городе с начала года, построены именно за счет девелоперов», – сказал Бочкарев.
Ранее он сообщал, что в 2022-2024 годах на территории мегаполиса за счет городского бюджета будет возведено свыше 200 объектов социнфраструктуры, среди которых объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии