РИАМО - 15 дек. С начала текущего года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию более 50 объектов образования на свыше чем 20 тыс. мест, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы остается одной из приоритетных градостроительных задач. Вместе с новым жильем в городе активно строятся социальные объекты, в соответствии с потребностями районов обеспечивается необходимое количество мест в образовательных учреждениях», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что всего в мегаполисе с начала года было введено в эксплуатацию свыше 50 объектов образования.

Вице-мэр уточнил, что благодаря вводу данных зданий в городе появилось порядка 15 тыс. мест в школах и свыше 5 тыс. мест в детских садах.

«Серьезный вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят и инвесторы, реализующие в столице проекты комплексного развития территорий. Так, больше половины объектов образования, введенных в городе с начала года, построены именно за счет девелоперов», – сказал Бочкарев.

Ранее он сообщал, что в 2022-2024 годах на территории мегаполиса за счет городского бюджета будет возведено свыше 200 объектов социнфраструктуры, среди которых объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.

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