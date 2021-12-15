РИАМО - 15 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении компании «СоюзАГРО» к административной ответственности за невыполнение в срок предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее антимонопольное ведомство по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства выявило в действиях ООО «СоюзАГРО» нарушения закона о защите конкуренции. В частности, компания ввела в заблуждение участников долевого строительства дома в отношении площадей квартир, а также условий их покупки. Фирме было выдано обязательное для исполнения предписание.

Согласно предписанию, фирме надлежало представить в управление документы, которые бы подтверждали исполнение предписания в трехдневный срок после устранения нарушения.

В связи с неисполнением предписания подмосковное УФАС вынесло постановление о привлечении ООО «СоюзАГРО» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Не согласившись с указанным постановлением, компания обратилась в суд.

Суд отказал ООО «СоюзАГРО» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления регионального УФАС России.