РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили 1 нарушителя правил перевозки детей на дорогах округа в ходе рейда «Детское кресло», сообщают организаторы рейда.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в среду провел профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявили одного водителя, нарушившего требования ПДД к перевозке детей. За нарушения налагается административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне машины. Их жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении авто ребенок располагается на руках.