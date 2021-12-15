РИАМО - 15 дек. В столице за сутки скончались 87 человек с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 35 558 человек с коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

За сутки в больницы города доставили 780 человек с инфекцией, на ИВЛ находятся 548 заразившихся.

За прошедшие сутки в столице выявили 2 459 случаев заражения Covid-19, вылечились от коронавируса еще 3066 человек. С начала пандемии в Москве выявили 1 991 707 случаев инфекции, выздоровели после коронавируса 1 822 086 человек.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что в столице за неделю число выявленных случаев Covid-19 снизилось на 7%, а количество госпитализаций уменьшилось на 6%.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>