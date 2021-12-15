РИАМО - 15 дек. В нынешнем году в столице восстановили 45 ветхих строений, всего Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Еще 90 строений пришлось демонтировать.

«По остальным строениям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определятся дальнейшая судьба», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Решения по сносу или восстановлению ветхих строений прорабатываются совместно с их правообладателями, а также федеральными и городскими органами власти. По каждому объекту ведется кропотливая работа.

При разработке подобных карт назначают конкретные сроки сноса объекта или его реставрации. За их соблюдением следит Госинспекция по недвижимости и другие профильные ведомства.

«Стоит подчеркнуть, что решение о сносе принимается только по зданиям и строениям, не подлежащим восстановлению, представляющим угрозу для жизни и здоровья граждан и не являющимся объектами культурного наследия. В остальных случаях объекты стараемся сохранить и реставрировать», — подчеркнул Овчинский.

Один из объектов, который удалось восстановить в этом году, — последняя сохранившаяся сторожка-кордегардия Камер-Коллежского вала. Здание, имеющее историческую важность, находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка. Строение восстановили в рамках комплексного благоустройства парка.