РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали телевизор и стиральную машинку нуждающимся семьям, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В «Лавку добра» движения в преддверии праздников приносят первые подарки в рамках акции «Дари радость на Рождество». Пока идет подготовка, волонтеры отправили четыре посылки: три из них в места лишения свободы, а одна - многодетной семье в Оренбургскую область.

Также активисты передали Нине Семеновне из Дома ветеранов пожертвованный телевизор взамен сломанного, а многодетной семье из Кузнечиков - кровать для ребенка, стиральную машинку «Малютка» и куклу.